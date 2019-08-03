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Fatih Terim’in Kante’si: Jean Michael Seri!
Galatasaray

Fatih Terim’in Kante’si: Jean Michael Seri!

Michael Seri, ‘3. bölgede top kazanma’ istatistiğinde Avrupa lideri olan, 100 milyon Euro değer biçilen N’Golo Kante’nin görevine soyunacak. Rakip hücumlar başlamadan bitecek, Cimbom, kaleye abluka kuracak.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 3 Ağustos 2019 09:47

Ryan Babel ve Emre Mor gibi flaş transferler yapan, Radamel Falcao için de tüm kozlarını oynayan Galatasaray'da bu sezonun yıldızı olmaya aday bir isim var: Jean Michael Seri.

Küme düşen Fulham'dan 1.5 milyon Euro'ya kiralana Fildişili futbolcu, ilk idmanından göze girmeyi başardı. Fatih Terim'in ısrarla istediği Seri'yi, daha ilk idmanda “Büyük işler yapacak” diye övdüğü öğrenildi.

Terim, yeni yıldızını Chelsea'nin 100 milyon Euro değer biçilen orta sahası N'Golo Kante gibi kullanacağı ifade edildi. 02 Ağustos 2019 Galatasaray`ın yeni transferi Emre Mor: `Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum` Galatasaray`ın yeni transferi Emre Mor, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederek, Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:47 | 3 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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