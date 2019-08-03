Fatih Terim’in Kante’si: Jean Michael Seri!

Ryan Babel ve Emre Mor gibi flaş transferler yapan, Radamel Falcao için de tüm kozlarını oynayan Galatasaray'da bu sezonun yıldızı olmaya aday bir isim var: Jean Michael Seri.

Küme düşen Fulham'dan 1.5 milyon Euro'ya kiralana Fildişili futbolcu, ilk idmanından göze girmeyi başardı. Fatih Terim'in ısrarla istediği Seri'yi, daha ilk idmanda “Büyük işler yapacak” diye övdüğü öğrenildi.

Terim, yeni yıldızını Chelsea'nin 100 milyon Euro değer biçilen orta sahası N'Golo Kante gibi kullanacağı ifade edildi. Galatasaray`ın yeni transferi Emre Mor: `Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum` Galatasaray`ın yeni transferi Emre Mor, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederek, Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum dedi. İlgili Haberi Oku