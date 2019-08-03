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Deniz Türüç: ‘Orada kanım Fenerbahçe’ye bir kez daha ısındı’
Fenerbahçe

Deniz Türüç: ‘Orada kanım Fenerbahçe’ye bir kez daha ısındı’

Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç, imza sonrası yaptığı açıklamada "Çocukluk hayalimizdi, onun için inanılmaz gururluyum" ifadelerini kullanırken "Fenerbahçe, geçen sezon istediği performansı ortaya koyamadığında stat tıklım tıklım doluydu ve taraftarlar takımı desteklediler. Bu durum inanılmaz gurur verici" sözleriyle sarı lacivertli kulübe olan ilgisini anlattı.

3 Ağustos 2019 23:09

Fenerbahçe’nin İstikbal Mobilya Kayserispor’dan transfer ettiği milli futbolcu Deniz Türüç, “Burada olmak anlatılmaz bir duygu. Çocukluk hayalimizdi, onun için inanılmaz gururluyum.” dedi.

Sarı-lacivertli takımla 3 sezonluk sözleşme imzalayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, FB TV’ye açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda hep birlikte güzel işlere imza atacaklarına inandığını belirten Deniz, “Fenerbahçe gibi güzel bir kulüpte oynamak herkese nasip olmaz. Burada olmak anlatılmaz bir duygu. Çocukluk hayalimizdi, onun için inanılmaz gururluyum. Kulüple ve burada olduğum için kendimle gurur duyuyorum.” diye konuştu.

03 Ağustos 2019 Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini açıkladı! Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe, Kayserispor`dan Deniz Türüç`ü transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan 26 yaşındaki milli futbolcu 23 numaralı formayı giyecek. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe taraftarının Ülker Stadı’nda takıma verdiği desteğe de dikkati çeken Deniz Türüç, şu ifadeleri kullandı:

“Taraftarlarla birlikte 11-11’e değil, 12’ye 11 oynuyorsunuz. Güçlü taraftar grubunun arkanda olması maç kazandırır. Taraftar, takım ve kulüp için inanılmaz önem taşıyor. Fenerbahçe’ye 2 kez aşık oldum. İlk kez zaten herkes Fenerbahçeli olduğu için Fenerbahçe’yi sevmek zorundadır. İkincisi de, Fenerbahçe geçen sezon istediği performansı ortaya koyamadığı sürece stat tıklım tıklım doluydu ve taraftarlar takımı desteklediler. Bu durum inanılmaz gurur verici. İkinci defa aşık olmamın sebeplerinden biri, o zor günlerde taraftarların takımı yalnız bırakmaması. Gerçekten gurur verici. Orada kanım iyice Fenerbahçe’ye bir kez daha ısındı.”

Sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Ersun Yanal hakkında da görüşlerini aktaran milli oyuncu, “Ersun hoca ile aramızda iyi bir ilişki var. Trabzonspor’u çalıştırdığı dönemde beni istediğini biliyordum. Taktiksel açıdan çok güçlü hoca olduğunu biliyorum. Onunla çalışacak olmak benim için çok güzel bir duygu. 5 yıldır Türkiye’de oynuyorum ve takımda da bazı oyuncuları tanıyorum. Ersun hocayla, Ali başkanla, yönetimle ve taraftarlarla beraber çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Son güncelleme 23:13 | 3 Ağustos 2019
Deniz Türüç Fenerbahçe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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