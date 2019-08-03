CANLI YAYIN | Galatasaray – Panathinaikos

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, Yunanistan’ın Panathinaikos takımı ile Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geliyor.
Sezon açılışını yapan sarı kırmızılıların, Yunanistan’ın en önemli ekiplerinden Panathinaikos ile oynadığı mücadele 21:00’da başladı.
Smartspor ekranlarından yayınlanan mücadelenin canlı skor takibi sizlerle…
GALATASARAY 1-0 PANATHINAIKOS [Adem Büyük 10′]
İlk yarı oynanıyor…
GALATASARAY: Okan, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Seri, Donk, Adem, Belhanda, Jimmy, Babel
PANATHINAIKOS: Dioudis, Johansson, Insua, Kolovetsios, Poungouras, Donis, Zahid, Chatzigiovanis, Chatzitheodoridis, Kolovos, Macheda
Aslanlarımız ısınmada. #GSvPAO pic.twitter.com/J1GLxOhicL
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 3, 2019