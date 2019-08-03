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CANLI YAYIN | Galatasaray – Panathinaikos
Galatasaray

CANLI YAYIN | Galatasaray – Panathinaikos

Galatasaray, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Yunanistan’ın Panathinaikos takımı ile özel maçta karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşma 21:00'da başladı...

3 Ağustos 2019 21:02

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, Yunanistan’ın Panathinaikos takımı ile Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geliyor.

Sezon açılışını yapan sarı kırmızılıların, Yunanistan’ın en önemli ekiplerinden Panathinaikos ile oynadığı mücadele 21:00’da başladı.

Smartspor ekranlarından yayınlanan mücadelenin canlı skor takibi sizlerle…

GALATASARAY 1-0 PANATHINAIKOS [Adem Büyük 10′]

İlk yarı oynanıyor…

GALATASARAY: Okan, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Seri, Donk, Adem, Belhanda, Jimmy, Babel

PANATHINAIKOS: Dioudis, Johansson, Insua, Kolovetsios, Poungouras, Donis, Zahid, Chatzigiovanis, Chatzitheodoridis, Kolovos, Macheda

Son güncelleme 21:13 | 3 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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