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Çanlar Çağlar Söyüncü için çalıyor!
İngiltere Premier Lig

Çanlar Çağlar Söyüncü için çalıyor!

İngiltere Premier League ekiplerinden Leicester City'de Harry Maguire'ın 85 milyon Pound'a Manchester United'a transfer olmasının ardından kadrosuna stoper katmak isteyen menajer Brendan Rodgers'ın Çağlar Söyüncü'yü kadroda düşünmeyebileceği ifade ediliyor. Yakın zamanda Çağlar'ın Fenerbahçe'ye kiralanacağı yönünde haberler gündemde yer almıştı.

SKOR DIŞ HABER 3 Ağustos 2019 11:57

İngiltere Premier League ekiplerinden Leicester City’nin gündeminde Harry Maguire’ın Manchester United’a 85 milyon Pound bonservis bedeliyle transfer olması yer alıyor. Tüm zamanların en pahalı savunma oyuncusu olan Maguire’ın ardından gözler Çağlar Söyüncü’ye çevrilmiş durumda.

Premier League’de geçen sezon yalnızca 6 maçta forma giyebilen 23 yaşındaki milli oyuncu, İngiliz The Sun gazetesinde de mercek altındaydı. Leicester City’nin konuğu Atalanta’yı 2-1 yendiği hazırlık maçında forma giyen Çağlar’ın milli takım seviyesinde yaşına göre tecrübeli olduğu ifade edilirken Premier League tecrübesi eksikliğinin de altı çizildi.

02 Ağustos 2019 Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala`nın transferine WhatsApp`ta onay verdi! İtalya Serie A takımlarından Juventus`un formasını giyen Arjantinli futbolcu Paulo Dybala, Manchester United`a transfer olup olmama konusunda Cristiano Ronaldo`dan yardım aldı. WhatsApp grubundaki konuşmada Ronaldo`nun, Dybala`ya United`a gitmesi yönünde telkinde bulunduğu iddia edildi. İlgili Haberi Oku

Haberde Çağlar’ın adının yakın zamanda Fenerbahçe ile anıldığı da ifade edilirken menajer Brendan Rodgers’ın Maguire’ın yerini Lewis Dunk veya James Tarkowski ile doldurmak istediği yer aldı. Leicester City taraftar sitelerinde ise Çağlar’a şans tanınması gerektiğini ifade eden yorumlar alıyor.

Çağlar’ın pas yeteneği övülürken Rodgers’ın fiziksel olarak daha yapılı, daha deneyimli ve iki ceza alanında da hava toplarına daha hakim br oyuncu aradığı ifade edildi. Premier League’de Çağlar Söyüncü’yü nasıl bir gelecek beklediği merak konusu olurken yeni transferlerin durumuna göre milli futbolcunun kiralanması da İngiliz basınına göre ihtimaller arasında yer alıyor.

Son güncelleme 11:57 | 3 Ağustos 2019
Çağlar Söyüncü İngiltere Premier League Leicester City
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
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