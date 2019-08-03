Çanlar Çağlar Söyüncü için çalıyor!

İngiltere Premier League ekiplerinden Leicester City’nin gündeminde Harry Maguire’ın Manchester United’a 85 milyon Pound bonservis bedeliyle transfer olması yer alıyor. Tüm zamanların en pahalı savunma oyuncusu olan Maguire’ın ardından gözler Çağlar Söyüncü’ye çevrilmiş durumda.

Premier League’de geçen sezon yalnızca 6 maçta forma giyebilen 23 yaşındaki milli oyuncu, İngiliz The Sun gazetesinde de mercek altındaydı. Leicester City’nin konuğu Atalanta’yı 2-1 yendiği hazırlık maçında forma giyen Çağlar’ın milli takım seviyesinde yaşına göre tecrübeli olduğu ifade edilirken Premier League tecrübesi eksikliğinin de altı çizildi.

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Haberde Çağlar’ın adının yakın zamanda Fenerbahçe ile anıldığı da ifade edilirken menajer Brendan Rodgers’ın Maguire’ın yerini Lewis Dunk veya James Tarkowski ile doldurmak istediği yer aldı. Leicester City taraftar sitelerinde ise Çağlar’a şans tanınması gerektiğini ifade eden yorumlar alıyor.

Çağlar’ın pas yeteneği övülürken Rodgers’ın fiziksel olarak daha yapılı, daha deneyimli ve iki ceza alanında da hava toplarına daha hakim br oyuncu aradığı ifade edildi. Premier League’de Çağlar Söyüncü’yü nasıl bir gelecek beklediği merak konusu olurken yeni transferlerin durumuna göre milli futbolcunun kiralanması da İngiliz basınına göre ihtimaller arasında yer alıyor.