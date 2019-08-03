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Borussia Dortmund Bayern Münih canlı izle! Almanya Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund Bayern Münih canlı izle! Almanya Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Süper Kupası Borussia Dortmund Bayern Münih ile sahibini buluyor. Sezonu çifte kupa ile kapatan Bayern Dortmund karşısında kazanarak kupayı müzesine götürmek isterken, şampiyonluğu kıl payı kaçıran Dortmund bu kez kupayı kazanmak istiyor. İşte Borussia Dortmund Bayern Munich canlı izle bağlantısı...

3 Ağustos 2019 20:59

Sezon öncesi Almanya’da dev buluşma! Yeni sezonun en büyük favorisi Bayern Münih ile son yıllarda eski günlerine dönerek “ben de varım” diyen Borussia Dortmund bu kez Almanya Süper Kupası için mücadele edecek. Şifresiz olarak Kanal D canlı yayını ile ekranlara gelecek olan mücadele izleyenlere seyir zevki yaşatacak.

BORUSSİA DORTMUND BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

BORUSSİA DORTMUND BAYERN MÜNİH KANALDA, SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund Bayern Münih arasında oynanacak olan Almanya Süper Kupa maçı 3 Ağustos Cumartesi akşamı canlı yayınla saat 21.30’da Kanal D ekranlarında olacak.

Son güncelleme 21:00 | 3 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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