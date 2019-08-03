Borussia Dortmund Bayern Münih canlı izle! Almanya Süper Kupa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sezon öncesi Almanya’da dev buluşma! Yeni sezonun en büyük favorisi Bayern Münih ile son yıllarda eski günlerine dönerek “ben de varım” diyen Borussia Dortmund bu kez Almanya Süper Kupası için mücadele edecek. Şifresiz olarak Kanal D canlı yayını ile ekranlara gelecek olan mücadele izleyenlere seyir zevki yaşatacak.

BORUSSİA DORTMUND BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

BORUSSİA DORTMUND BAYERN MÜNİH KANALDA, SAAT KAÇTA?

Borussia Dortmund Bayern Münih arasında oynanacak olan Almanya Süper Kupa maçı 3 Ağustos Cumartesi akşamı canlı yayınla saat 21.30’da Kanal D ekranlarında olacak.