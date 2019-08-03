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Beşiktaş’ta sakatlıklara dair açıklama: ‘Burak Yılmaz, Gary Medel, Gökhan Gönül…’
Beşiktaş

Beşiktaş’ta sakatlıklara dair açıklama: ‘Burak Yılmaz, Gary Medel, Gökhan Gönül…’

Beşiktaş, sakatlık geçiren Burak Yılmaz, Gary Medel ve Gökhan Gönül'ün sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Burak Yılmaz'ın çekilen röntgeninde 5. ayak tarak kemiğinde küçük bir çatlak görüldü, Gary Medel'in kasığında zorlanma tespit edildi. Gökhan Gönül'ün ise elinde 4. tarak kemiğinde kırık bulundu. Oyuncuların tedavisine başlanırken Gökhan'ın ameliyat edileceği açıklandı.

3 Ağustos 2019 15:23

Beşiktaş, sakatlık geçiren Burak Yılmaz, Gary Medel ve Gökhan Gönül’ün sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kampta takımla çalışmalara yeni başlayan Burak Yılmaz’ın yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. İşte kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

“Futbolcularımızın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbol Takımımızın Udinese ile dün oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısında sağ ayak dış kısmına darbe alan ve oyundan çıkan futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu görülmüş, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

03 Ağustos 2019 Son dakika! Beşiktaş`ta Burak Yılmaz korkusu! Hastaneye kaldırıldı... Son dakika! Udinese maçında forma giyen Burak Yılmaz, ameliyat olduğu sağ ayağında ağrıları artınca bu sabah Salzburg`a hastaneye götürüldü. Burak`ın ameliyat olan ayağında kırık, çatlak veya zorlama olup olmadığı röntgen çekiminden sonra belli olacak. İlgili Haberi Oku

Siyah-beyazlılarımızın Udinese ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısının sonlarına doğru ayağı çime takılan ve kasık bölgesinde zorlanma hisseden Gary Medel'in tedavisine başlanmıştır. Gerekli görülmesi halinde 5 Ağustos Pazartesi günü MR çekilecektir.

Ekibimizin A. Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün el 4. tarak (metakarp) kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz 5 Ağustos Pazartesi günü ameliyat edilecektir. Gökhan Gönül, ameliyat sonrası koruyucu özel bir alçı ile takımla birlikte çalışmalara devam edecektir.”

Beşiktaş’ta sakatlıklar can sıkarken Burak Yılmaz, tedavisine başlanması için Berlin’e gitti. Burak burada iyileşme sürecini hızlandırmak için serum tedavisi görecek. Burak’ın yanında Ljajic ve Atiba Hutchinson’ın da ilk haftaya yetişmesi beklenmezken Dorukhan Toköz ve Gary Medel’in Süper Lig’in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanında hazır olması bekleniyor.

Son güncelleme 16:11 | 3 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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