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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: ‘Transferler ligin başlamasına bitmez’
Beşiktaş

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: ‘Transferler ligin başlamasına bitmez’

Transfer gündemiyle ilgili açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Ligin başlamasına transferler bitmez, eylüle kadar vaktimiz var. 2-3 mevkiye oyuncu almak istiyoruz" dedi

3 Ağustos 2019 16:35

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 2-3 mevkiye transfer yapmak istediklerini söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığı seçiminde oyunu kullanan Orman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eylül ayına kadar transfer için vakitleri olduğunu belirterek, “Ligin başlamasına transferler bitmez, eylüle kadar vaktimiz var. 2-3 mevkiye oyuncu almak istiyoruz. Belli bölgeler var. Sol stoper almak istiyoruz. Belki bir de sol bek alacağız. Ondan sonrasına bakacağız. Belki ilerideki üçlüye de bir takviye yaparız.” diye konuştu.

Avusturya kampından üst üste gelen sakatlık haberlerine değinen Orman, “Olur öyle şeyler. Geniş bir kadromuz var. Bazı takviyeler de yapacağız. Üzücü şeyler ancak futbolun içinde olan şeyler bunlar.” ifadelerini kullandı.

Süper Lig maç yayınları için Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler ve yayıncı kuruluşun anlaşmaya varmasını değerlendiren Fikret Orman, “Türk sporu için hayırlısı olsun. Lig başlıyor. Yayıncı kuruluş, bizim yayıncı kuruluşumuz. Bu da güzel bir lig. İnşallah hızlıca takımlara taahhüt ettikleri ödemeleri yaparlar ve güzelce ligimiz başlar. Futbolseverlere de güzel bir lig, akılda kalacak bir sezon yaşatırız. Bunun umudu içerisindeyim.” şeklinde konuştu.

Orman, divan kurulu başkanlığı seçimi ile ilgili üç adaya da başarılar diledi.

Son güncelleme 16:44 | 3 Ağustos 2019
beşiktaş fikret orman
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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