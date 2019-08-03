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Bayern Münih’i yenen Borussia Dortmund, Süper Kupa’nın sahibi!
Dünyadan Futbol

Bayern Münih’i yenen Borussia Dortmund, Süper Kupa’nın sahibi!

Bayern Münih'i sahasında 2-0 yenen Borussia Dortmund Süper Kupa'yı kazandı

3 Ağustos 2019 23:52

Almanya’da Süper Kupa’nın sahibi Bayern Münih’i sahasında 2-0 yenen Borussia Dortmund oldu.

Dortmund’daki Signal Iduna Park’ta oynanan müsabakada Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonu ve Almanya Kupası’nı kazanan Bayern Münih ile ligi ikinci sırada tamamlayan Borussia Dortmund karşılaştı.

81 bin 365 seyircinin izlediği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund 48. dakikada Paco Alcacer’in golüyle 1-0 öne geçti.

Çekişmeli geçen maçta ev sahibi ekip 69. dakikada Jadon Sancho ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Böylelikle bu sezonun ilk kupasını alan Borussia Dortmund toplamda 6. kez bu kupayı müzesine götürdü.

Borussia Dortmund’da milli futbolcu Ömer Toprak ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika oyunda kaldı.

Son güncelleme 23:52 | 3 Ağustos 2019
bayern münih Borussia Dortmund
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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