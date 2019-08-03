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Avrupa’nın 3 büyük kupası İstanbul Havalimanı’nda ilgi odağı oldu
Uefa

Avrupa’nın 3 büyük kupası İstanbul Havalimanı’nda ilgi odağı oldu

İstanbul'da 14 Ağustos'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa Finali'nin kupası ile geçen yıl Liverpool'un kazandığı Şampiyonlar Ligi Kupası ve Chelsea kazandığı UEFA Kupası, İstanbul Havalimanı'nda sergileniyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde Dış Hatlar Terminali'nde 13 Ağustos'a kadar sergilenecek  olan 3 kupa, yerli ve yabancı yolcuların ilgi odağı oldu. 

3 Ağustos 2019 18:53

İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında, 14 Ağustos Çarşamba günü Vodafone Park’ta oynanacak UEFA Süper Kupa finali nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ile Avrupa Ligi kupaları İstanbul Havalimanı’nda sergilenmeye başlandı.

Geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesinde mücadelenin oynanacağı İstanbul’da hazırlıklar devam ediyor.

Bu kapsamda, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ile Avrupa Ligi kupaları için İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’ndeki alanda özel platform oluşturuldu. Kırmızı halının bulunduğu platformda sergilenen kupaların çevresinde güvenlik görevlileri yer alıyor.

Yerli ve yabancı yolcuların yoğun ilgi gösterdiği kupaların yaklaşık bir metre yaklaşılmasına izin veriliyor. Kupalara dokunmak isteyen kişilere görevlilerce çeşitli uyarılar yapılıyor.

Son güncelleme 18:53 | 3 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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