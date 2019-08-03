Antalyaspor akaryakıt istasyonundan sonra diğer üniteleri de kiralıyor

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı 2. Başkanı Mustafa Yılmaz, Antalyaspor Akaryakıt İstasyonu kiralama ihalesine yönelik bazı açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Antalyaspor Kulübü Derneği’nin mülkiyetinde olan taşınmaz üzerinde kurulan akaryakıt istasyonunun 5 yıl süre ile kiralanmasına ilişkin ihalenin, 1 Ağustos 2019 Perşembe günü gerçekleştirildiğini anımsattı. Yılmaz, ihale sonucuna göre kulübün 5 yıl için 9 milyon 966 bin TL'nin yanı sıra, günlük 20 bin litrenin üzerindeki akaryakıt satışından yüzde 2, günlük 8 bin TL'nin üzerindeki market cirosundan da yüzde 5 pay almak üzere, önemli bir sabit gelir kaynağına sahip olduğuna dikkat çekti.

“DİĞER ÜNİTELER DE İŞLETMELERE VERİLECEK”

Taşınmazın üzerinde oluşturulan alanların mevcut ihale dışında olduğunu vurgulayan Mustafa Yılmaz, “Akaryakıt ve servis istasyonu dışındaki diğer üniteler önümüzdeki günlerde teklif alınarak yeni işleticileri ile buluşturulacak, yeni gelirler sağlanacaktır. Bu vesile ile önceki dönem dernek, vakıf ve anonim şirketi yöneticilerimize kulübümüze kazandırdıkları için teşekkür eder, tesisin Antalyasporumuza hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Akaryakıt istasyonu kiralandı: 5 yıl için yaklaşık 10 milyon TL Antalyaspor Kulübü Derneği'nin sahibi olduğu akaryakıt istasyonunun kiralama ihalesi, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. İhale sonucunda Antalyaspor, 5 yıl için 9 milyon 966 bin lira ve ek olarak petrol ve market satışından belirli oranlarda ciro üzerinden gelir ile istasyonu kiraladı. İlgili Haberi Oku

“NOTER VE BASIN ÖNÜNDE YAPILDI”

Bu alanın kulübe akaryakıt istasyonu olarak kazandırılmasında katkı veren eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e, sürecin devamındaki katkıları sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a teşekkür eden Mustafa Yılmaz, “İhalemize Türkiye'nin önde gelen 5 büyük akaryakıt dağıtım şirketinin davet edilmesi öngörülmüş ve bu bağlamda, Petrol Ofisi, Opet, Shell, BP ve Total firmaları ihalemize davet edildi. Derneğimizin hazırladığı ihale şartnamesine göre 5 yıllık asgari rakam 5 milyon TL olarak belirlenmiş ve tekliflerin artırma suretiyle alınacağı ilan edildi. Yasal mevzuat gerektirmediği halde, şeffaflık ilkesini benimseyen yönetimimiz ihaleyi noter ve basın önünde gerçekleştirmiştir. İhalemize 5 dağıtım şirketinden sadece Opet Petrolcülük katılım göstermiş ve teklif sunmuştur. İhale komisyonunun ricası, katılımcı firmasın Antalyasporumuza katkı ve destek isteği sonucu teklif revize edilmiş ve 5 yıl için net 9 milyon 966 bin TL rakamına ulaşılmıştır. Ayrıca, ihale bedeline ilaveten günlük 20 bin litre akaryakıt satışının üzerindeki satıştan yüzde 2, günlük 8 bin TL'nin üzerindeki market satışından yüzde 5 pay kulübümüze ödenecektir” ifadelerine yer verdi.