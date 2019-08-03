Akhisarspor’un gözü Süper Kupa’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da gözler, 7 Ağustos Çarşamba günü Ankara’da Galatasaray’la oynanacak Süper Kupa maçına çevrildi. Geçen yıl müzelerine götürdükleri Süper Kupa’yı bir kez daha kazanmak istediklerini belirten Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Son şampiyonuz ve unvanımızı korumak istiyoruz” dedi.

Rakibin gücünü bildiklerini dile getiren teknik patron Altıparmak, “Önemli olan bizim ne yapacağımız. Kupayı üst üste ikinci kez Akhisar’a getirmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İyi futbol oynayarak kazanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

TFF Süper Kupa biletleri satışa çıktı Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45`te Ankara Eryaman Stadyumu`nda oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. İlgili Haberi Oku

Son iki sezonda 1. Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep’i Play-Off finalleri sonucunda Süper Lig’e taşıyan Mehmet Altıparmak, “Galatasaray favori olabilir ancak finallerde ne olacağı belli olmaz. Tek maçta o günkü havayı yakalamak çok önemli. Biz daha iyi konsantre olacağız, daha çok koşup, daha çok çalışmalıyız. Topa sahip olduğumuz zaman kazanacağımızı biliyoruz. Finaller artık bizim işimiz. Önceki takımlarımda rakipler favoriydi ancak ikisinde de biz şampiyon olduk” yorumu yaptı.

Öte yandan Altıparmak, bir forvet alarak transferi bitireceklerini açıkladı.