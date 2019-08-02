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Yeni Malatyaspor’un rakibi belli oldu
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor’un rakibi belli oldu

Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turundaki rakibi Sırp temsilcisi Partizan oldu.

2 Ağustos 2019 00:09

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan’ın Partizan takımıyla eşleşti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşında 41 karşılaşma oynandı. Evinde 2-2 berabere kaldığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı deplasmanda 1-0 yenerek tur atlayan Yeni Malatyaspor, 3. eleme turunda Sırp ekibi Partizan ile eşleşti.

Galler ekibi Connah’s Quay Nomads’i ilk maçta deplasmanda 1-0 yenen Partizan, sahasındaki rövanş mücadelesini de 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos’ta oynanacak.

Son güncelleme 00:09 | 2 Ağustos 2019
avrupa ligi partizan uefa yeni malatyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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