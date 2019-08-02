UEFA Avrupa Ligi maçında skandal! Hakemin başına yabancı madde isabet etti, oyun 35 dakika durdu! İşte yaşananlar!

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesinde Romanya’da Ion Oblemenco Stadyumu’nda Macaristan ekibi Honved ile Romanya ekibi Universitatea Craiova karşı karşıya geldi. 0-0 biten iki 90 dakikanın ardından eşleşme uzatma bölümlerine taşınırken müsabakanın 120. dakikasına girildiği sırada bir skandal yaşandı.

İki takım oyuncularının tartışması sırasında tribünler bir anda alevlendi ve holiganlar sahaya meşale, sis bombası ve pek çok yabancı madde yağdırdı. Kale arkasında yaşanan tartışmayı izleyen Kuzey İrlandalı hakem Arnold Hunter’ın başına yabancı madde yağmuru esnasında çakmak isabet etti. Hunter bir anda yerde kalırken oyun durdu ve sahaya ambulans girdi. Dördüncü hakem bitirdi!

Oyun yaklaşık 35 dakika dururken hakemler, İngiliz basınında yer alan ifadelere göre, isteksizdi ancak maçı yarıda bırakmadılar. Soyunma odasına çekilen hakemler tribünlerin uzun uğraşlar sonunda yatışmasının ardından penaltılar öncesi kalan bir dakikayı dördüncü hakem Jamie Robert Robinson yönetti ve penaltı atışlarına gidildi.

Penaltı atışlarında kazanan 3-1’le ev sahibi Universitatea Craiova oldu. Honved maçtan sonra bir açıklama yayınlayarak yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Gülen taraf şimdilik Universitatea Craiova oldu ancak UEFA’nın holiganların yaşattıkları ile ilgili değerlendirmesi, Rumen ekibinin canını sıkabilir. Sergen Yalçın açıkladı: Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle`ye Slovenya`da ırkçı saldırı Yeni Malatyaspor`un Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında çirkin bir olay yaşandı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Kalecimize yapılan ırkçı bir saldırı var. Maymun hareketi yapmışlar dedi İlgili Haberi Oku