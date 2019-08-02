Türkiye 3-1 Almanya | Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri

2020 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde Türkiye, ilk maçını kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı 27-25, 25-20, 17-25 ve 25-20’lik setler sonucunda 3-1’lik skorla geçti. Türkiye, B grubundaki ikinci maçında yarın TSİ 10.00’da Çekya ile karşı karşıya gelecek.
Filenin Sultanları, grubunu lider bitirmesi durumunda 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı elde edecek.
Salon: Beilun
Hakemler: Taghrid Khattab (Mısır), İbrahim Mohd Ahmed Al Naama (Katar)
Türkiye: Eda Erdem Dündar, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Şeyma Ercan, Hande Baladin, (Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım)
Almanya: Geerties, Poll, Lippmann, Schölzel, Hanke, Weitzel (Pogany, Drewniok, Kästner, Schwertmann)
Setler: 27-25, 25-20, 17-25, 25-20
Süre: 119 dakika (34, 26, 26, 33)
Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'ne galibiyetle başladı.
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— Türkiye Voleybol Fed (@TVForgtr) August 2, 2019