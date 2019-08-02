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Türkiye 3-1 Almanya | Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri
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Türkiye 3-1 Almanya | Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri

Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 ile geçerek gruptaki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

2 Ağustos 2019 17:41

2020 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılacak ülkelerin belirleneceği Kıtalararası Olimpiyat Elemeleri’nde Türkiye, ilk maçını kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya’yı 27-25, 25-20, 17-25 ve 25-20’lik setler sonucunda 3-1’lik skorla geçti. Türkiye, B grubundaki ikinci maçında yarın TSİ 10.00’da Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları, grubunu lider bitirmesi durumunda 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı elde edecek.

Salon: Beilun

Hakemler: Taghrid Khattab (Mısır), İbrahim Mohd Ahmed Al Naama (Katar)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Şeyma Ercan, Hande Baladin, (Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Fatma Yıldırım)

Almanya: Geerties, Poll, Lippmann, Schölzel, Hanke, Weitzel (Pogany, Drewniok, Kästner, Schwertmann)

Setler: 27-25, 25-20, 17-25, 25-20

Süre: 119 dakika (34, 26, 26, 33)

Son güncelleme 17:52 | 2 Ağustos 2019
A Milli Kadın Voleybol Takımı filenin sultanları Kıtlararası Olimpiyat Elemeleri
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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