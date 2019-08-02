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TFF Süper Kupa biletleri satışa çıktı
TFF 1.Lig

TFF Süper Kupa biletleri satışa çıktı

Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

2 Ağustos 2019 11:15

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Süper Kupa maçı biletlerinin bugün saat 11.00’de, Passolig üzerinden satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Akhisarspor taraftarlarına Kapalı ve Kuzey tribünler; Galatasaray taraftarları için ise Maraton ve Güney tribünlerin tahsis edildiği bildirildi. Karşılaşma için sadece e-bilet satışı yapılacağı, kişi başı bilet satın alma limitinin 3 adet olarak belirlendiği kaydedildi.

Bilet fiyatları şöyle:

Akhisarspor tribünleri: Kapalı Tribün: 100 TL, Kuzey Tribün: 50 TL; Galatasaray tribünleri: Maraton Tribünü: 100 TL, Güney Tribünü: 50 TL.

Son güncelleme 11:15 | 2 Ağustos 2019
Akhisarspor galatasaray süper kupa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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