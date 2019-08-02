Takım tercümanı Farnolle’nin sözlerini çevirmedi: Utanılacak bir şey

Yeni Malatyaspor’un, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, deplasmanda Slovenya’nın Olimpija Ljubljana takımı ile oynadığı maçta ırkçı saldırıya maruz kalan Fabien Farnolle, bu tarz hareketleri yapanların kendi ülkelerine utanç verdiğini söyledi.

Başkent Ljubljana’daki Stozice Stadı’nda oynanan ve Yeni Malatyaspor’un 1-0 kazanarak tur atladığı maçta, Sloven taraftarların ırkçı saldırılarısına uğrayan Farnolle, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sergen Yalçın açıkladı: Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle`ye Slovenya`da ırkçı saldırı Yeni Malatyaspor`un Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında çirkin bir olay yaşandı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Kalecimize yapılan ırkçı bir saldırı var. Maymun hareketi yapmışlar dedi İlgili Haberi Oku

Beninli file bekçisi, “Çok zor bir durum. Diğer tarzda baskıları bütün futbolcular yaşar ama bu tarz çirkin olaylar bir ülkeye sadece utanç katar. Böyle şeylerin tekrarlanmamasını umut ediyorum” diye konuştu.

Taraftarların davranışını anlatan Farnolle’ün sözlerinden etkilenen takım tercümanı Damir Ibric, açıklamanın devamını çevirmek istemediğini söyledi.

Ibric, “Bunu çevirmek istemiyorum. Bu utanılacak bir şey. İnsanlara örnek olacak bir şey değil. Olayı kınıyorum. Utanç duymaları gerektiğini düşünüyorum. Farnolle, ne yapıldığını söyledi. Onun söylediklerini çevirmek istemiyorum çünkü hiçbirini hak etmedi” ifadelerini kullandı.