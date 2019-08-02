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Takım tercümanı Farnolle’nin sözlerini çevirmedi: Utanılacak bir şey
Yeni Malatyaspor

Takım tercümanı Farnolle’nin sözlerini çevirmedi: Utanılacak bir şey

Olimpija Ljubljana maçında ırkçı saldırıya uğrayan Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnollem, maç sonunda konuşurken takım tercümanı bazı sözleri "Utanılacak bir şey" diyerek çevirmedi.

2 Ağustos 2019 09:44

Yeni Malatyaspor’un, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, deplasmanda Slovenya’nın Olimpija Ljubljana takımı ile oynadığı maçta ırkçı saldırıya maruz kalan Fabien Farnolle, bu tarz hareketleri yapanların kendi ülkelerine utanç verdiğini söyledi.

Başkent Ljubljana’daki Stozice Stadı’nda oynanan ve Yeni Malatyaspor’un 1-0 kazanarak tur atladığı maçta, Sloven taraftarların ırkçı saldırılarısına uğrayan Farnolle, AA muhabirine açıklamada bulundu.

02 Ağustos 2019 Sergen Yalçın açıkladı: Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle`ye Slovenya`da ırkçı saldırı Yeni Malatyaspor`un Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında çirkin bir olay yaşandı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Kalecimize yapılan ırkçı bir saldırı var. Maymun hareketi yapmışlar dedi İlgili Haberi Oku

Beninli file bekçisi, “Çok zor bir durum. Diğer tarzda baskıları bütün futbolcular yaşar ama bu tarz çirkin olaylar bir ülkeye sadece utanç katar. Böyle şeylerin tekrarlanmamasını umut ediyorum” diye konuştu.

Taraftarların davranışını anlatan Farnolle’ün sözlerinden etkilenen takım tercümanı Damir Ibric, açıklamanın devamını çevirmek istemediğini söyledi.

Ibric, “Bunu çevirmek istemiyorum. Bu utanılacak bir şey. İnsanlara örnek olacak bir şey değil. Olayı kınıyorum. Utanç duymaları gerektiğini düşünüyorum. Farnolle, ne yapıldığını söyledi. Onun söylediklerini çevirmek istemiyorum çünkü hiçbirini hak etmedi” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 09:50 | 2 Ağustos 2019
Fabien Farnolle uefa avrupa ligi yeni malatyaspor
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