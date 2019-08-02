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SON DAKİKA Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Transfer Haberleri

SON DAKİKA Trabzonspor transferi resmen açıkladı

Trabzonspor, KAP'a stoper transferi konusunda görüşmelere başlandığını bildirdi.

2 Ağustos 2019 21:29

Stoper bölgesine takviye arayışındaki Trabzonspor, aradığı ismi Portekiz’de buldu. Trabzonspor’un Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Sporting Lizbon’un 21 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Jorge Mendes Fernandes transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

İşte Trabzonspor’dan yapılan açıklama:

“Portekiz’in Sporting CP Kulübünün profesyonel oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes’in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla”

Son güncelleme 21:39 | 2 Ağustos 2019
Jorge Mendes Fernandes trabzonspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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