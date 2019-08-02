SON DAKİKA Trabzonspor transferi resmen açıkladı

Stoper bölgesine takviye arayışındaki Trabzonspor, aradığı ismi Portekiz’de buldu. Trabzonspor’un Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Sporting Lizbon’un 21 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Jorge Mendes Fernandes transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.
İşte Trabzonspor’dan yapılan açıklama:
“Portekiz’in Sporting CP Kulübünün profesyonel oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes’in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla”