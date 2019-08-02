Son dakika! TFF, Kulüpler Birliği ve beIN SPORTS anlaşmaya vardı!

Spor Toto Süper Lig kulüplerini yakından ilgilendiren ve bir süredir tartışmalara ve tedirginliğe sebep olan yayın krizinde sona gelindi. TRT Spor’un haberine göre TFF, Kulüpler Birliği ve beIN SPORTS anlaşmaya vardı.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın bugün yapılması ve detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili NTV’ye konuştu. Özdemir, “Bugün saat 18’de anlaşmayla ilgili açıklamayı yapacağız. Yayıncı kuruluş ile işbirliğimize 2022’ye kadar devam edeceğiz. Anlaşmadaki değişiklikleri ve detayları da bu açıklamayla kamuoyuna duyuracağız” dedi.

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