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Son dakika! TFF, Kulüpler Birliği ve beIN SPORTS anlaşmaya vardı!
Futbol

Son dakika! TFF, Kulüpler Birliği ve beIN SPORTS anlaşmaya vardı!

Spor Toto Süper Lig maç yayınları için TFF, Kulüpler Birliği ve beIN SPORTS anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

2 Ağustos 2019 16:44

Spor Toto Süper Lig kulüplerini yakından ilgilendiren ve bir süredir tartışmalara ve tedirginliğe sebep olan yayın krizinde sona gelindi. TRT Spor’un haberine göre TFF, Kulüpler Birliği ve beIN SPORTS anlaşmaya vardı.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın bugün yapılması ve detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili NTV’ye konuştu. Özdemir, “Bugün saat 18’de anlaşmayla ilgili açıklamayı yapacağız. Yayıncı kuruluş ile işbirliğimize 2022’ye kadar devam edeceğiz. Anlaşmadaki değişiklikleri ve detayları da bu açıklamayla kamuoyuna duyuracağız” dedi.

02 Ağustos 2019 SON DAKİKA | Nihat Özdemir: Kulüplere en kısa sürede ödeme yapılmasını sağlayacağız Son dakika... Kulüpler Birliği Vakfının, yayıncı kuruluşun taleplerinin ana gündem maddesi olduğu toplantısı gerçekleşti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:21 | 2 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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