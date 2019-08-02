SON DAKİKA Nihat Özdemir beIN SPORTS ile yapılan anlaşmanın detaylarını açıklayacağını söylemişti ama…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği, Süper Lig maçlarının yayın hakları konusunda beIN Sports ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın sağlandığını öğlen saatlerinde duyuran TFF Başkanı Nihat Özdemir, düzenlenecek basın toplantısında yeni anlaşmanın detaylarını duyuracağını söylemişti. Ancak Nihat Özdemir, basın toplantısında süreç hakkında bilgi verirken, yeni anlaşmanın detayları konusunda açıklamada bulunmadı. Nihat Özdemir, açıklamasında liglerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Anlaşma sağlandığını duyurduktan sonra öğleden sonra NTV’ye konuk olan Nihat Özdemir “Bugün saat 18'de anlaşmayla ilgili açıklamayı yapacağız. Yayıncı kuruluş ile işbirliğimize 2022'ye kadar devam edeceğiz. Anlaşmadaki değişiklikleri ve detayları da bu açıklamayla kamuoyuna duyuracağız” ifadelerini kullanmıştı.

TFF’den resmi açıklama gelmemesine rağmen TRT Spor’un haberine göre revize edilen anlaşma 410 milyon dolar olarak belirlendi. Dolar kurunun ise en fazla 5.80 olacak şekilde sabitleneceği belirtildi.

Son dakika! TFF, Kulüpler Birliği ve beIN SPORTS anlaşmaya vardı! Spor Toto Süper Lig maç yayınları için TFF, Kulüpler Birliği ve beIN SPORTS anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

İşte Nihat Özdemir’in beIN Sports ile 2019-2020 sezonu Süper Lig maçları yayın hakları konusunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşma:

“2019-2020 iki aydan beri yaptığımız görüşmeleri sonlandırdık. İmza aşamasına geldik. 2019-2020 yılı için geçerli olan sözleşmenin ek maddelerini imza altına alacağız. Bu iki aylıkı süre içerisinde seri toplantılar yaptık. Neredeyse 14 adet toplantı yaptık. Bazı toplantılarda da Kulüpler Birliği’nden bazı arkadaşları toplantılara davet ettik ve görüşmelerimizi sürdürdük. Önemli bir mesai harcayarak bu anlaşmayı sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

DİGİTURK DE ANLAŞMAYI DUYURDU

beIN Media Group’un Türkiye’deki yayın platformu olan Digiturk de yapılan anlaşmayı resmi sitesinden duyurdu.

Digiturk tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Uzun süredir süren müzakerelerin ardından Digiturk, kulüplerin de desteğiyle TFF ile Süper Lig’in mali temellerinin güvence altına alındığı yeni bir anlaşmaya vardı. Üzerinde anlaşılan döviz kuru sabitleme marjı, ilk anlaşmanın yapılmış olduğu tarihteki döviz kuruna kıyasla değer bakımından daha yüksek ve Digiturk adına büyük bir mali taahhüttü temsil ediyor. Yeni anlaşmanın diğer bir unsuru olarak taraflar, Türkiye’de yaygın hale gelen yasa dışı yayınların TFF’nin ticari hakları için büyük bir tehdit oluşturduğu ve dolayısı ile TFF ve kulüplerin bugüne kadar illegalle mücadelede ön cephelerde yer alan Digiturk ile birlikte çalışarak IPTV’ler ve dekoderler aracılığıyla gerçekleştirilen korsan yayına karşı mücadelede daha büyük sorumluluklar alması konusunda fikir birliğine vardı.”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Digiturk ve beIN Media Group Üst Yöneticisi Yousef Al-Obaidly şunları kaydetti:

“Karşılıklı anlaşmaya varmamız biraz süre alsa da Digiturk ile berabertüm taraflar belirsiz ekonomik koşullar altında Türk futbolunun mali geleceğini sağlama almak üzere çaba ve iyi niyet gösterdiler. Bu yeni mutabakat ile tarafların tümünün ilerlemesi için finansal bir istikrar ortamı oluşturulmuştur. Ayrıca TFF’nin ve kulüplerin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ve mücadele edilmemesi halinde nihayetinde Türk futbolunun ekonomik çöküşüne neden olacak illegal yayınla mücadelede bize destek olma konusundaki kararlılığı bizleri memnun etmiştir. Birkaç hafta süren yoğun müzakere sürecinden sonra artık Türk futbolunu yurt içinde ve dünya çapında geliştirme ve destekleme misyonumuza tam olarak odaklanabileceğimiz için çok mutluyuz.”