Son dakika Galatasaray Emre Mor’u resmen açıkladı

Galatasaray, Celta Vigo’dan Emre Mor’u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı takım, 1 sezon kiraladığı milli futbolcu için İspanyol ekibine 600 bin Euro ödeyeceğini KAP’a bildirdi. Emre Mor, Galatasaray’dan bir sezon için 725 bin Euro ücret alacak.

Galatasaray ayrıca Celta Vigo ile yaptıkları anlaşma gereği 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonun olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımın KAP’a yaptığı açıklama şöyle;

“Profesyonel Futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Emre Mor: Galatasaray hayalim nihayet gerçek oldu Galatasaray`ın Celta Vigo`dan kiraladığı Emre Mor, sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, imzaların atılmasının ardından konuştu. İlgili Haberi Oku

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”