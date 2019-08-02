SON DAKİKA Deniz Türüç transferini başkan açıkladı

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın transfer listesinde bulunan Deniz Türüç’ün yeni takımı belli oldu. Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, TRT Spor’da bağlandığı canlı yayında transferi resmen duyurdu.

Erol Bedir, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Deniz Türüç kiminle anlaşırsa biz önünü açarız demiştik. Ayın üçüne kadar bu işin bitmesi lazım yoksa Kayserispor’da kalacağını söylemiştik. Deniz Türüç’ün konuştuğu takımla anlaştığını duyduk. Daha önce üç kulüple de görüştüğümüzde şartlarımızı sunmuştuk. Üç kulüp de şartlarımızı kabul etmişti. ‘Deniz Türüç ile anlaşırsanız bizim istediğimiz rakam budur’ demiştik. Bugün aldığımız bilgilere göre Deniz Türüç’ün anlaşmaya vardığını öğrendik. Kulüp de bizi arayarak bu işin bittiğini söyledi.”

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FENERBAHÇE DE AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü de, Deniz Türüç transferinin tamamlandığını resmi internet sitesinden açıkladı.

Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Deniz Türüç'ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR?

29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda’nın Enschede şehrinde dünyaya gözlerini açan Deniz Türüç futbola burada başlamıştır. İlk olarak Enschedese Boys altyapısında kendini geliştiren Türüç, ardından FC Twente ve BV De Graafschap takımlarının altyapılarında oynamıştır.

Profesyonel futbol kariyeri ise 2012 yılında Hollanda’nın Go Ahead Eagles takımı ile başlamış ve 2015 yılına kadar 82 maçta 5 kez ağları havalandırmıştır.

Ardından 2015 yılında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor‘a 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştur.

Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan ve özellikle Galatasaray'ın ilgisini çeken Deniz Türüç 1.77 boyunda ve orta saha on numara mevkinde oynamaktadır.