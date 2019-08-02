Sergen Yalçın açıkladı: Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle’ye Slovenya’da ırkçı saldırı

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında Slovenya’da Olimpija Ljubljana ile karşılaşan ve 1-0 galip gelerek tur atlayan Yeni Malatyaspor’da kaleci Farnolle’ye ırkçı saldırı yapıldığı öğrenildi. Karşılaşmanın ardından TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, kaleci Fernolle’in soyunma odasında ağladığını söyledi. Sergen Yalçın, konuşmasında “Kalecimize burada ırkçılık yapıldı” dedi.

Sergen Yalçın, “Müsabakanın üzücü anları oldu. Kalecimize yapılan ırkçı bir saldırı var. Çocuk soyunma odasında ağladı. Maymun hareketi yapmışlar. Avrupa’da bunun olmasını yadırgadık” ifadelerini kullandı.

Maçın hakemlerini de eleştiren Sergen Yalçın “Hakemler maçı iğrenç yönetti. Böyle hakemler ile turu geçmek büyük başarı” şeklinde konuştu.

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FARNOLLE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Konu ile ilgili konuşan Farnolle, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“Maç içinde olabilecek olaylara karşı her futbolcu hazırlıklıdır. Ben de öyleyim. Futbolda baskı her zaman olacaktır. Ancak maçtan sonra utanç duyulacak hareketler vardı. Onun için bu tarz hareketleri kınıyoruz. Belki bu ülkeye mal etmemek gerekiyor ama bunu yapan insanların utanması gerekiyor. Çünkü biz buraya futbol oynamaya geliyoruz, insanlara bir şölen sunuyoruz. Beyaz ya da Afrikalı ayırımı yapmak çok kötü bir şey. Utanç duyulması gereken bir şey… Maç esnasında oyuna konsantre olduğum için ırkçı saldırıları kafama takmadım. Maçın ardından ise duygusal bir boşalma yaşadım.”

Taraftarların davranışını anlatan Farnolle’ün sözlerinden etkilenen takım tercümanı Damir Ibric, açıklamanın devamını çevirmek istemediğini söyledi. Ibric, “Bunu çevirmek istemiyorum. Bu utanılacak bir şey. İnsanlara örnek olacak bir şey değil. Olayı kınıyorum. Utanç duymaları gerektiğini düşünüyorum. Farnolle, ne yapıldığını söyledi. Onun söylediklerini çevirmek istemiyorum çünkü hiçbirini hak etmedi” ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: TUR ATLADIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, deplasmanda Slovenya’nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Başkent Ljubljana’daki Stozice Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, “Tur atladığımız için çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa böyle bir kupaya katılıyoruz. Bizim için de çok ciddi bir tecrübe oldu” diye konuştu.

Maçın son bölümünde golü bulmak için risk aldıklarını anlatan Sergen Yalçın, “İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra oyun tek taraflı oldu. Organize bir şekilde oynadık. Pozisyonlar bulduk. Elenebilirdik de… Oyunun son bölümünde risk aldık. Kazanmak için oyuna üç hücum oyuncusu aldım. Oyuncularıma verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.