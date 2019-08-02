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Fenerbahçe

Şenol Güneş’ten Fenerbahçe yorumu: ‘Çok adam aldılar ama…’

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin transferleri ve kadro yapılanmasıyla ilgili yorumlarda bulundu. Beşiktaş'ın hazırlık maçını izlemek için gittiği yerde yanındakilerle konuşan Güneş, "En azından iki oyuncu almaları lazım. Bir orta saha, bir stoper. Adamları çok ama nitelik olarak, kalite olarak düşük." ifadelerini kullandı.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 2 Ağustos 2019 21:35

Beşiktaş’ın Udinese ile yaptığı hazırlık maçını izlemek için tribündeki yerini alan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın devre arasında yorumlarda bulundu.

Sözcü Skor muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre, çevresindekilerle birlikte gündeme dair sohbet eden tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin kadro yapılanması ve son durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe’nin savunmada eksik olduğunu dile getiren Güneş, “İki stopere, bir orta sahaya ihtiyaçları var” ifadelerini kullanırken forvet hattında Vedat Muriqi, Garry Rodrigues, Victor Moses ve Deniz Türüç isimlerinin etkili olabileceğini belirtti.

Ancak sarı lacivertlilerin en az iki transfer yapması gerektiğini söyleyen Güneş, “En azından iki oyuncu almaları lazım. Bir orta saha, bir stoper. O zaman ekonomik olarak da kazanırlar. Sol bekte sıkıntı var. Çok adam aldılar. Adamları çok ama nitelik olarak, kalite olarak düşük.” yorumunda bulundu.

İşte Şenol Güneş’in o açıklamaları;

Son güncelleme 22:06 | 2 Ağustos 2019
ali aydın beşiktaş Fenerbahçe
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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