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Şenol Güneş’ten Alanyaspor kampına ziyaret
Milli Takımlar

Şenol Güneş’ten Alanyaspor kampına ziyaret

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avusturya’da kamp yapan Alanyaspor’u ziyaret etti.

2 Ağustos 2019 00:54

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor'un Avusturya’da kamp yaptığı oteli ziyaret etti. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve teknik direktör Erol Bulut ile görüşen Şenol Güneş, kamp çalışmaları ve milli futbolcularla ilgili bilgi aldı.

Süper Lig ekiplerinin sezon öncesi oynadıkları hazırlık maçlarını ve yurt dışında forma giyen milli futbolcuları takip etmek için Avrupa’da bulunduğunu belirten Şenol Güneş, Avusturya’da 4 karşılaşma izleyeceğini söyledi.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ise A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şenol hocamızın ziyareti bizi çok mutlu etti. Kendisiyle hem takımımızın yeni sezon hazıklıklarını, hem milli oyuncularımızın son durumunu, hem de milli takımımız hakkında görüş alış verişinde bulunduk” dedi.

Güneş, yarın Alanyaspor'un Schalke 04 ile oynayacağı hazırlık maçını da izleyecek.

Son güncelleme 00:54 | 2 Ağustos 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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