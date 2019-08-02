Premier Lig VAR’da kendi kurallarını uygulayacak!

Ligimizde ve birçok Avrupa liglerinde kullanılan VAR uygulaması, 9 Ağustos’ta başlayacak olan İngiltere Premier Lig’de de kullanılacak. Ancak İngilizler, diğer liglerin aksine VAR protokolünü esneterek kendi kurallarını da uygulamaya ekliyor.

Bu farklılıklardan en önemlisi hakemlerin VAR ekranında geçirdiği süreyle ilgili. Zaman zaman Süper Lig’de kullanılım süresi eleştirilen VAR için ekrana gelen hakemler pozisyonları sadece 3 tekrar izleyebilecek. Bu kural ile maçın çok uzun sürelerle durmasını engellemek amaçlanıyor. Lig yetkilileri VAR’ın maçların 10 dakikaya yakın uzatma süresine neden olmasını istemiyor.

Kurala göre VAR hakemi pozisyonu gerçek hızda 3 kere izleyecek. Hakem gerek görürse pozisyona ağır çekimde de bakabilecek. Buradaki sınır da 3.

Türkiye`de belirsizlik hakim! Peki ya Avrupa`da nasıl? Avrupa liglerinin önde gelen futbol liglerinde naklen yayın hakları birden fazla yayıncı kuruluşa veya platforma verilirken yayın gelirlerinin daha fazla artırılması amaçlanıyor. Premier Lig`in yayın hakları 2019-2022`de 4 milyar 740 milyon avro karşılığı satıldı. Bu anlaşmayla ligin 1 milyar 195 milyon avro olan yıllık yayın hakkı 1 milyar 580 milyon avroya yükseldi. İlgili Haberi Oku

Bu kararda Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda bir hakemin 4,5 dakika boyunca 29 kere aynı pozisyonu izlemesi gibi örnekler etkili oldu.

Premier Lig yetkililerinin ulaştığı verilere göre bir hakemin saha kenarındaki ekrana gittiği her pozisyon ortalama 90 saniye maçın durmasına neden oluyor. PL’nin VAR uygulamaları ile oyunun doğal hızının teknolojiye yenik düşmemesi amaçlanıyor.

VAR İPTAL EDERSE TEKRAR İZLEME YOK

Uygulamadaki bir başka farklılık da baş hakem ve VAR hakem ilişkisinde mevcut. Hakemler sadece sahada görmedikleri pozisyonlar için VAR ekranında olayı izleyebilecek. Eğer hakem penaltı verirse ve VAR bunu iptal ederse hakem kulaklıktan gelen kararı kabul edecek ve ekrandan pozisyonu izlemeyecek.

Şu anki VAR protokolünde hakemler pozisyonları istediği kadar izleyebiliyor. Ayrıca hakemler oyun içerisinde görüp verdiği bir karar sonrasında da VAR’a gidip bakabiliyor. Yine diğer liglerde VAR hakemi bir pozisyonu iptal ederse, orta hakem kararı yeniden incelemek için ekrandan tekrara bakabiliyor.