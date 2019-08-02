Paris Saint Germain’in yıldızı Kylian Mbappe’den Neymar’a: ‘Gitme’

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain’de Neymar’ın geleceği belirsizliğini korurken Kylian Mbappe’den konuyla ilgili açıklama geldi.

Eski takımı Barcelona ile adı anılan Neymar ile görüştüğünü söyleyen Mbappe, “Onunla dürüstçe ve saygılı bir şekilde konuştum. Bizimle kalmasını istediğimi söyledim. Ne düşündüğümü biliyor. Onun kararına saygı duyacağım” ifadelerini kullandı.

Öte yandan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel de Neymar ile ilgili açıklamalarında yıldız futbolcunun yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Neymar futbolu seviyor ve sahaya çıktığında en iyisini vermek için çabalıyor. Antrenmanlarda çok iyi çalıştığını ve elinden geleni yaptığını görüyorum” şeklinde konuştu.