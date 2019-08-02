Ozan Kabak kenardan izledi, Schalke 04 Alanya’yı rahat geçti

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Aytemiz Alanyaspor, kamptaki ilk hazırlık maçında Schalke 04 takımıyla karşılaştı.

Mittersill Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın 8’inci dakikasında sağ kanattan gelişen atakta Juanfran, Efecan’ı kaçırdı. Efecan’ın ortasında Papiss Cisse’nin vuruşu kaleciden döndü.

18’inci dakikada Schalke 04 savunmadan hızla atağa çıktı. İleri uçta topla buluşan Skrzybski topu filelerle buluşturdu: 1-0. 11’inci dakikada Junior Fernandes yaklaşık 35 metreden kaleyi denedi fakat top auta gitti.

20’nci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Efecan’ın ortasında Bakasetas kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti. Karşılamanın ilk yarısı Schalke 04’ün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısına Alanyaspor iki oyuncu değişikliğiyle başladı. Fernandes’in yerine Hasan, Marafona’nın yerine Haydar oyuna dahil oldu.

57’nci dakikada hızlı paslarla Alanyaspor ceza sahasına giren Schalke 04, Reese ile farkı 2’ye çıkardı: 2-0. 63’üncü dakikada Juanfran, Salih, N’Sakala, Cisse ve Efecan’ın yerine Baiano, Ceyhun, Kaan, Yacine Bammou ve Tayfur oyuna girdi.

68’inci dakikada Hasan uzun pasta Tayfur’u gördü. Tayfur, sol çaprazdan ceza sahasına girdi, vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Schalke 04 hazırlık maçında Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti.

OZAN KABAK VE ŞENOL GÜNEŞ BİRLİKTE

Öte yandan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu; mücadeleyi A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak ve TFF Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun birlikte izledi.

Alanyaspor, Avusturya’daki ikinci hazırlık maçını 4 Ağustos Pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al Wasl ile yapacak.