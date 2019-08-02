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Medipol Başakşehir-Olympiakos maçlarının saatleri açıklandı
Şampiyonlar Ligi

Medipol Başakşehir-Olympiakos maçlarının saatleri açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir ile Olympiakos arasında oynanacak maçların saatleri belli oldu.

2 Ağustos 2019 17:28

Medipol Başakşehir’in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunan ekibi Olympiakos ile oynayacağı karşılaşmaların saatleri belli oldu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 7 Ağustos Çarşamba günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ilk maçın saat 20.45’te başlayacağı belirtildi. Yunanistan’daki Karaiskakis Stadı’nda 13 Ağustos Salı günü yapılacak rövanş mücadelesinin başlama saatinin ise 21.30 olduğu kaydedildi.

İstanbul’da oynanacak ilk maçın biletleri Passo.com.tr ve Stat Passolig gişesinden kağıt bilet olarak satışa sunuldu.

Son güncelleme 17:28 | 2 Ağustos 2019
Medipol Başakşehir olympiakos şampiyonlar ligi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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