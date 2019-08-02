Konyaspor’dan savunmaya takviye

İkinci etap kamp çalışmalarını Hollanda’da sürdüren Konyaspor, Marin Anicic transferinde mutlu sona ulaştı. Yeşil beyazlıların uzun süredir gündemlerinde olan Boşnak futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca HSK Zrinjski Mostar ve Astana takımlarında forma giydi. 1.92’lik Anicic, 1 kez de Bosna Hersek Milli Takım forması ile sahaya çıktı.

“ANLAŞMAYA VARDIK”

Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten transferle ilgili şunları söyledi:

“Anicic ile uzun süredir ilgileniyorduk. Oyuncu ile anlaşmaya vardık. Kendisi Astana’nın UEFA Avrupa 2’nci ön eleme rövanş maçında forma giymek istedi. Dün akşamda takımıyla son maçına çıktı. Anicic yarın Konya’ya gelecek ve kendisiyle sözleşme imzalayacağız.”