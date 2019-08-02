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Konyaspor’dan savunmaya takviye
Atiker Konyaspor

Konyaspor’dan savunmaya takviye

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Boşnak defans oyuncusu Marin Anicic ile anlaşmaya vardı.

2 Ağustos 2019 00:17

İkinci etap kamp çalışmalarını Hollanda’da sürdüren Konyaspor, Marin Anicic transferinde mutlu sona ulaştı. Yeşil beyazlıların uzun süredir gündemlerinde olan Boşnak futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca HSK Zrinjski Mostar ve Astana takımlarında forma giydi. 1.92’lik Anicic, 1 kez de Bosna Hersek Milli Takım forması ile sahaya çıktı.

“ANLAŞMAYA VARDIK”

Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten transferle ilgili şunları söyledi:

“Anicic ile uzun süredir ilgileniyorduk. Oyuncu ile anlaşmaya vardık. Kendisi Astana’nın UEFA Avrupa 2’nci ön eleme rövanş maçında forma giymek istedi. Dün akşamda takımıyla son maçına çıktı. Anicic yarın Konya’ya gelecek ve kendisiyle sözleşme imzalayacağız.”

Son güncelleme 00:17 | 2 Ağustos 2019
konyaspor Marin Anicic
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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