İstanbul’un ev sahipliğindeki UEFA Süper Kupa tarihe geçecek! Tarihte ilk kez…

Vodafone Park’ın ev sahipliği yapacağı ve Liverpool ile Chelsea’yi bir araya getirecek olan UEFA Süper Kupa mücadelesinde bir ilk yaşanacak. Karşılaşmayı yönetecek olan Fransız kadın hakem Stephanie Frappart, erkeklerde majör bir UEFA maçında düdük çalacak ilk kadın hakem olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda final karşılaşmasında da düdük çalan 35 yaşındaki Fransız hakem, 2018-2019 sezonunda 34. haftada Amiens – Strasbourg maçı ile 36. haftada Nice – Nantes karşılaşmalarını yöneterek yine tarihe geçmeyi başarmıştı.

Ligue 2’de 2014-2015 sezonunda 2. haftada Chamois Niortais – Brestois maçını yöneterek Ligue 2’de düdük çalan ilk kadın hakem olan Frappart, Ligue 2’de şu zamana kadar 76 maç yönetti. TFF Süper Kupa biletleri satışa çıktı Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45`te Ankara Eryaman Stadyumu`nda oynanacak TFF Süper Kupa karşılaşmasının biletleri satışa çıktı. İlgili Haberi Oku