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İstanbul’da tarihi final! UEFA Süper Kupa finalinde bir ilk…
Uefa

İstanbul’da tarihi final! UEFA Süper Kupa finalinde bir ilk…

Fransız kadın hakem Stephanie Frappart, İstanbul'da Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçında düdük çalacak. Frappart, UEFA'nın erkekler kategorisindeki önemli bir turnuvada görev alan ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

2 Ağustos 2019 14:49

İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesini, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Geçen ay ABD ile Hollanda arasında oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalini yöneten 35 yaşındaki Frappart, UEFA’nın erkekler kategorisindeki önemli bir turnuvada görev alan ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

UEFA’dan yapılan açıklamada, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi kupasının sahibi Chelsea arasında Vodafone Park’ta 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Süper Kupa maçında, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart’ın düdük çalacağı belirtildi.

Geçen sezon Amiens ile Strasbourg arasındaki mücadelede görev alarak Fransa 1. Futbol Ligi’nde (Ligue 1) maça çıkan ilk kadın hakem unvanının da sahibi Frappart’ın yardımcılığını ise Fransız Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti’nden Michelle O’Neal üstlenecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise İstanbul’daki mücadelede dördüncü hakem görevini üstlenecek.

Son güncelleme 14:49 | 2 Ağustos 2019
chelsea liverppol Stephanie Frappart
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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