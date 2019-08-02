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Görme engelli Havva Elmalı’dan altın madalya!
Diğer Sporlar

Görme engelli Havva Elmalı’dan altın madalya!

Görme engelli milli sporcu Havva Elmalı, İsviçre'de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

2 Ağustos 2019 22:47

Görme engelli milli sporcu Havva Elmalı, Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından İsviçre’de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası’nda altın madalya elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Havva Elmalı, şampiyonada T11 kategorisi 1500 metre yarışında 5.29’luk derecesiyle altın madalya kazandı.

Milli takım antrenörü Hasan Deniz Kalaycı, üç yıl önce spora başlayan Havva Elmalı’nın azmi sayesinde kısa sürede bu başarıyı yakaladığını belirterek, “Bu madalyayı ülkemize armağan ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Türkiye, Dünya Şampiyonası’nda üçüncü altın madalyasını kazanmış oldu.

Son güncelleme 23:06 | 2 Ağustos 2019
Havva Elmalı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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