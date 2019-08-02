Galatasaray’ın yeni transferi Emre Mor: ‘Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum’

Galatasaray’da yeni transfer Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden seslenerek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.
Mor, açıklamasında, “Kulübüm Galatasaray ve tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için çok teşekkür ederim, şimdiden sevginizi kalbimde hissediyorum. Hayat, hata yapmaktan, hatayla yüzleşmek için cesarete sahip olmaktan ve bu deneyimlerden elde edilen bilgilerle ileriye adım atmaktan geçer. Bana inandığı ve bu şansı verdiği için Fatih Terim hocama teşekkür ederim. Her şeyimi vereceğime ve sizi gururlandıracağıma söz veriyorum” ifadelerine yer verdi.
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Kulübüm @galatasaray ve tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için çok teşekkür ederim, şimdiden sevginizi kalbimde hissediyorum Hayat, hata yapmaktan, hatayla yüzleşmek için cesarete sahip olmaktan ve bu deneyimlerden elde edilen bilgilerle ileriye adım atmaktan geçer… Bana inandığı ve bu şansı verdiği için @fatihterim hocama teşekkür ederim.. Her şeyimi vereceğime ve sizi gururlandıracağıma söz veriyorum Thank you for a warm welcome from the club @galatasaray and fans, feel loved and accepted already Wisdom comes from making mistakes, having the courage to face them, and make adjustments moving forward based upon the knowledge aquired through those experiences. Thank you @fatihterim for believing in me.. I will give my all and make you proud!