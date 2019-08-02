SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 5 dakikada 200 bin liralık hırsızlık!
Galatasaray’ın yeni transferi Emre Mor: ‘Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum’
Galatasaray

Galatasaray’ın yeni transferi Emre Mor: ‘Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum’

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, kulübe ve taraftarlara teşekkür ederek, "Sizi gururlandıracağıma söz veriyorum" dedi.

2 Ağustos 2019 22:36

Galatasaray’da yeni transfer Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden seslenerek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Mor, açıklamasında, “Kulübüm Galatasaray ve tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için çok teşekkür ederim, şimdiden sevginizi kalbimde hissediyorum. Hayat, hata yapmaktan, hatayla yüzleşmek için cesarete sahip olmaktan ve bu deneyimlerden elde edilen bilgilerle ileriye adım atmaktan geçer. Bana inandığı ve bu şansı verdiği için Fatih Terim hocama teşekkür ederim. Her şeyimi vereceğime ve sizi gururlandıracağıma söz veriyorum” ifadelerine yer verdi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Kulübüm @galatasaray ve tüm taraftarlarımıza sıcak karşılama için çok teşekkür ederim, şimdiden sevginizi kalbimde hissediyorum Hayat, hata yapmaktan, hatayla yüzleşmek için cesarete sahip olmaktan ve bu deneyimlerden elde edilen bilgilerle ileriye adım atmaktan geçer… Bana inandığı ve bu şansı verdiği için @fatihterim hocama teşekkür ederim.. Her şeyimi vereceğime ve sizi gururlandıracağıma söz veriyorum Thank you for a warm welcome from the club @galatasaray and fans, feel loved and accepted already Wisdom comes from making mistakes, having the courage to face them, and make adjustments moving forward based upon the knowledge aquired through those experiences. Thank you @fatihterim for believing in me.. I will give my all and make you proud!

Emre Mor (@emre.mor9)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 22:36 | 2 Ağustos 2019
emre mor galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR