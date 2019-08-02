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Galatasaray’ın yeni transferi Emre Mor siftah yaptı
Galatasaray

Galatasaray’ın yeni transferi Emre Mor siftah yaptı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni transfer Emre Mor, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

2 Ağustos 2019 21:10

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray’ın İspanya’nın Celta Vigo takımında bir yıllığına kiraladığı milli futbolcu Emre Mor, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadığı bildirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos ekibiyle özel maçta karşılaşacak.

Son güncelleme 21:10 | 2 Ağustos 2019
emre mor galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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