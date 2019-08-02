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Franck Ribery’den sürpriz transfer kararı!
Transfer Haberleri

Franck Ribery’den sürpriz transfer kararı!

Bayern Münih ike sözleşmesi sona eren Franck Ribery'nin Suudi Arabistan ya da Katar'da kariyerini sürdürme kararı aldığı belirtildi.

2 Ağustos 2019 07:50

Bayern Münih’ten sözleşmesi bitmesiyle birlikte ayrılan Fransız yıldız Franck Ribery sürpriz bir karar aldı.

Alman basınından Bild’de yer alan habere göre; Franck Ribery, kariyerini Suudi Arabistan ya da Katar’da sürdürme kararı verdi.

36 yaşındaki futbolcunun Fransa Ligi’nden Monaco’dan teklif aldığı ancak Fransa’ya dönmek istemediği için teklifi geri çevirdiği belirtilmişti.

“BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNAYABİLİRİM”

Geçtiğimiz dönemde geleceği hakkında konuşan Ribery, “Hala açım, bu çok net! 36 yaşında olsam da futbola verebileceğim şeyler var. Kafa ve fiziksel olarak 36 gibi hissetmiyorum ve hala büyük bir kulüpte futbol oynayabilirim. Bu deneyime sahibim” ifadelerini kullanmıştı.

Son güncelleme 07:50 | 2 Ağustos 2019
Franck Ribery Katar suudi arabistan transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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