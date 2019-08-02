Franck Ribery’den sürpriz transfer kararı!

Bayern Münih’ten sözleşmesi bitmesiyle birlikte ayrılan Fransız yıldız Franck Ribery sürpriz bir karar aldı.

Alman basınından Bild’de yer alan habere göre; Franck Ribery, kariyerini Suudi Arabistan ya da Katar’da sürdürme kararı verdi.

36 yaşındaki futbolcunun Fransa Ligi’nden Monaco’dan teklif aldığı ancak Fransa’ya dönmek istemediği için teklifi geri çevirdiği belirtilmişti.

“BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNAYABİLİRİM”

Geçtiğimiz dönemde geleceği hakkında konuşan Ribery, “Hala açım, bu çok net! 36 yaşında olsam da futbola verebileceğim şeyler var. Kafa ve fiziksel olarak 36 gibi hissetmiyorum ve hala büyük bir kulüpte futbol oynayabilirim. Bu deneyime sahibim” ifadelerini kullanmıştı.