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Formula 1’de sıradaki durak Macaristan
Diğer Sporlar

Formula 1’de sıradaki durak Macaristan

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Macaristan'da yapılacak sezonun 12. yarışıyla sürecek.

2 Ağustos 2019 10:17

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti’nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00’da başlayacak. Yarış ise 4 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10’da koşulacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, bu sezon 11 yarışın 9’unda birinciliğe ulaştı. Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes’in başarılı sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 7 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip geldi.

Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de 2 kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

Son güncelleme 10:17 | 2 Ağustos 2019
formula 1 macaristan
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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