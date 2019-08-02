Formula 1’de sıradaki durak Macaristan

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti’nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00’da başlayacak. Yarış ise 4 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10’da koşulacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, bu sezon 11 yarışın 9’unda birinciliğe ulaştı. Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes’in başarılı sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 7 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip geldi.

Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de 2 kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı.