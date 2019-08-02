Fenerbahçe için ders dolu turnuva

Audi Cup, teknik direktör Ersun Yanal'ın takımının gerçek gücünün ortaya çıkardığı bir turnuvaydı. Bayern Münih karşısında adeta sağdan silinen Fenerbahçe, Real Madrid'e 5-3 kaybetmesine rağmen umut dağıttı. Bu iki maç Fenerbahçe'nin lige özellikle savunma olarak kesinlikle hazır olmadığını ve 4-5 transfere ihtiyaç olduğunu gösterdi.

Defans hattına aylardır stoper bakan Fenerbahçe'nin, bu bölgeye en az iki kaliteli isim katması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Hasan Ali'nin de sakatlanmasıyla Kolarov transferi olmazsa olmazlar arasına girdi. Ön libero, kanat ve Muriqi'yi tamamlayacak santrfor ihtiyacı da bu maçlarda ortaya döküldü.

HÜCUM HATTI MUTLU ETTİ

Fenerbahçe'de Audi Cup'ta özellikle hücum hattının etkili performansı teknik heyeti mutlu etti. Henüz istenen performansa gelemeyen Rodrigues ile Moses'in Muriqi ve Kruse'yle olan uyumu göz doldurdu. Özellikle Real Madrid Madrid maçında girilen 9-10 pozisyonla Fenerbahçe ön plana çıktı.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Fenerbahçe'de Audi Cup'ta öne çıkan isimler şöyleydi:

Vedat Muriqi: Fenerbahçe adına maliyetini de göz önüne aldığımızda inanılmaz iyi ve büyük bir transfer olduğunu kanıtladı. Sırtı dönük top alması, topu çok iyi saklaması ve servis yapması hücumda sarı-lacivertlileri rahatlattı.

Max Kruse: Fenerbahçe'nin tartışmasız en büyük transferi bu desek haksızlık etmemiş oluruz. İki maç üst üste oynadı. Kalitesi, uyumu hızlı düşünüp güzel asisti ve Münih'e attığı gol tam aranan kan olduğunu gösterdi.

Ozan Tufan: Ersun Yanal'ın vazgeçemeyeceği isimlerden biri oldu. Her maç üstüne koyarak devam ediyor. Son iki seneden oldukça dere çıkarmış. Real Madrid'e attığı gol de onun özgüvenini artıracak.

Murat Sağlam: Genç oyuncu Yanal'ın prenslerinden biri. Audi Cup'ta takımın en etkili isimlerindendi. Isla'dan formayı kapma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Ferdi Kadıoğlu: Real Madrid maçında aldığı süreyi çok iyi kullandı. Daha çok süre alıp gelişmesi için kiralık gitmesi gündemde. Kalırsa formayı zorlayacağını da kanıtladı.

Altay Bayındır: Turnuvanın en büyük kazancı. Real Madrid maçında yediği 5 golde de yapacağı hiçbir şey yoktu. Buna karşın net 6-7 pozisyon çıkardı. Kaledeki duruşuyla büyük bir özgüven verdi ve buranın 1 numarası ben olacağım mesajını net bir şekilde verdi.

Dirar: Bayern Münih maçına iki idmanla mecburiyetten çıktı. Fedakarlık yapıp sol bek oynadı. Islıklandı, morali bozuldu ama Real Madrid maçının etkili isimlerinden biri oldu. Bu yılın yine en banko isimlerinden biri olacaktır.

Jailson: stoperde olmayacağı ortaya çıktı ama çalışkanlığı ve azmiyle göz doldurdu.

Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ekici, Reyes, Sadık, Isla ise Audi Cup'ta hayal kırıklığı yaşatan isimler oldu.