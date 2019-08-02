Falcao hakkında Monaco cephesinden flaş açıklama: Sadece Galarasaray değil birçok takım onunla ilgileniyor

Uzun süredir Galatasaray’ın transfer gündeminde olan ve sarı-kırmızılı ekiple anlaştığı söylenen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao hakkında Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov’dan flaş bir açıklama geldi. AFP’ye konuşan Petrov, Galatasaray dışında birçok takımın Radamel Falcao ile ilgilendiğini söylerken “Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli” dedi.

Radamel Falcao’yu takımdan göndermek istemediklerini belirten Petrov “Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri… Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli… Onun yerine iyi bir oyuncu gelirse gidebilir. Yerini onunla aynı kalibredeki bir oyuncuyla doldurmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Yıldız futbolcunun takımda kalmasının kendilerini ekonomik yönden zorlamayacağının da altını çizen Petrov “Eğer takımda kalırsa, herkes ona göre hareket eder, bir problem olacağını sanmıyorum. Diğer yandan Falcao’nun menajeri Jorge Mendes’in Monaco ile yaptığı birçok iş var. Uzun zamandır birlikte çalışıyorum. İki tarafın da yapılan işlerde memnun kalması gerekiyor” şeklinde konuştu.