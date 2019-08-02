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Falcao hakkında Monaco cephesinden flaş açıklama: Sadece Galarasaray değil birçok takım onunla ilgileniyor
Fransa Ligue 1

Falcao hakkında Monaco cephesinden flaş açıklama: Sadece Galarasaray değil birçok takım onunla ilgileniyor

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Radamel Falcao konusunda Monaco cephesinden açıklama geldi. Monaco Başkan Yardımcısı Petrov, yıldız futbolunun geleceği hakkında konuştu.

SKOR DIŞ HABER 2 Ağustos 2019 16:25

Uzun süredir Galatasaray’ın transfer gündeminde olan ve sarı-kırmızılı ekiple anlaştığı söylenen Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao hakkında Monaco Başkan Yardımcısı Oleg Petrov’dan flaş bir açıklama geldi. AFP’ye konuşan Petrov, Galatasaray dışında birçok takımın Radamel Falcao ile ilgilendiğini söylerken “Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli” dedi.

Radamel Falcao’yu takımdan göndermek istemediklerini belirten Petrov “Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri… Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli… Onun yerine iyi bir oyuncu gelirse gidebilir. Yerini onunla aynı kalibredeki bir oyuncuyla doldurmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Yıldız futbolcunun takımda kalmasının kendilerini ekonomik yönden zorlamayacağının da altını çizen Petrov “Eğer takımda kalırsa, herkes ona göre hareket eder, bir problem olacağını sanmıyorum. Diğer yandan Falcao’nun menajeri Jorge Mendes’in Monaco ile yaptığı birçok iş var. Uzun zamandır birlikte çalışıyorum. İki tarafın da yapılan işlerde memnun kalması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 16:30 | 2 Ağustos 2019
falcao monaco
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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