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Son Dakika: Deniz Türüç transferini başkan canlı yayında duyurdu
Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç hangi mevkide oynuyor?
Fenerbahçe

Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç hangi mevkide oynuyor?

Deniz Türüç, 29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda'nın Enschede şehrinde dünyaya geldi. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başaran başarılı futbolcu Deniz Türüç 2019 yılı transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu. Peki Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç nereli ve kaç yaşında? Deniz Türüç nerede oynuyor?

2 Ağustos 2019 20:31

Fenerbahçe, yeni sezon transfer hareketlerine devam ediyor. Peki Deniz Türüç kimdir? Deniz Türüç nereli ve kaç yaşında? Deniz Türüç nerede oynuyor?

DENİZ TÜRÜÇ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

29 Ocak 1993 tarihinde Hollanda’nın Enschede şehrinde dünyaya gözlerini açan Deniz Türüç futbola burada başlamıştır. İlk olarak Enschedese Boys altyapısında kendini geliştiren Türüç, ardından FC Twente ve BV De Graafschap takımlarının altyapılarında oynamıştır.

Profesyonel futbol kariyeri ise 2012 yılında Hollanda’nın Go Ahead Eagles takımı ile başlamış ve 2015 yılına kadar 82 maçta 5 kez ağları havalandırmıştır.

Ardından 2015 yılında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor‘a 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştur.

Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan ve özellikle Fenerbahçe’nin ilgisini çeken Deniz Türüç 1.77 boyunda ve orta saha sağ ve on numara mevkinde oynamaktadır.

Transfermarkt verilerine göre Deniz’in şuan için bonservis ücreti 3,50 milyon Eurodur.

02 Ağustos 2019 SON DAKİKA Deniz Türüç transferini başkan açıkladı Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe`nin istediği Deniz Türüç`ün transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erol Bedir, Deniz Türüç`ün Kayserispor`dan ayrıldığını söyledi. Erol Bedir`in açıklamasının hemen ardından resmi açıklama geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:31 | 2 Ağustos 2019
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