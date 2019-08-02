Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala’nın transferine WhatsApp’ta onay verdi!

Manchester United’ın eski futbolcusu Cristiano Ronaldo, Juventus’taki takım arkadaşı Paulo Dybala’nın İngiliz ekibine transfer olması için tavsiyede bulunduğu iddia edildi.

İngiliz basınındaki haberde, Manchester United ile transfer görüşmesinde bulunan ve Torino’ya geri dönen Dybala, soluğu Ronaldo’nun da olduğu WhatsApp grubunda aldı.

Belçikalı forvet Romelu Lukaku ile takasta kullanılması düşünülen Dybala, United’a gitmek konusunda Portekizli futbolcunun fikrini alırken Ronaldo’nun da Arjantinli futbolcuyu transfer olması konusunda desteklediği öğrenildi.

Kulüp içerisinde Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ve yönetici Fabio Paratici kadar sözü geçen Ronaldo’nun bu tavsiyesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

2015’te Palermo’dan 40 milyon Euro’ya transfer edilen 25 yaşındaki Arjantinli futbolcu, geçen sezon oynadığı 42 maçta 10 gol atıp 5 asist yaptı.