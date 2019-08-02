Cagliari Başkanı Tommaso Giulini Nainggolan transferini açıkladı!

Daha önce Nainggolan transferi sorulduğunda, “Hayal ürünü” ifadesini kullanan Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Inter’in yönetim binasına girerken görüntülendi ve “Transfer bitmiş olmasa, burada olmazdım” açıklamasını yaptı.

EŞİ İÇİN CAGLIARI’Yİ SEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde kanser olduğu saptanan eşinin memleketi olan Cagliari’ye gitmek için gelen diğer teklifleri reddettiği belirtilen Nainggolan’ın, Cagliari’ye 1 yıllığına kiralık olarak gideceği belirtildi.

Cagliari’nin, yıllık 4,5 milyon euro kazanan 31 yaşındaki oyuncunun maaşının 3 milyon euroluk kısmını da karşılayacağı kaydedildi.

Nainggolan, Cagliari’den önce 15 milyon euroya Roma’ya, oradan da 38 milyon euro bedelle Inter’e gitmişti.