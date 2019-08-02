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Cagliari Başkanı Tommaso Giulini Nainggolan transferini açıkladı!
Transfer Haberleri

Cagliari Başkanı Tommaso Giulini Nainggolan transferini açıkladı!

Galatasaray'ın da transfer gündemine geldiği belirtilen Radja Nainggolan, eski takımı Cagliari ile anlaşmaya vardı.

2 Ağustos 2019 07:54

Daha önce Nainggolan transferi sorulduğunda, “Hayal ürünü” ifadesini kullanan Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Inter’in yönetim binasına girerken görüntülendi ve “Transfer bitmiş olmasa, burada olmazdım” açıklamasını yaptı.

EŞİ İÇİN CAGLIARI’Yİ SEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde kanser olduğu saptanan eşinin memleketi olan Cagliari’ye gitmek için gelen diğer teklifleri reddettiği belirtilen Nainggolan’ın, Cagliari’ye 1 yıllığına kiralık olarak gideceği belirtildi.

Cagliari’nin, yıllık 4,5 milyon euro kazanan 31 yaşındaki oyuncunun maaşının 3 milyon euroluk kısmını da karşılayacağı kaydedildi.

Nainggolan, Cagliari’den önce 15 milyon euroya Roma’ya, oradan da 38 milyon euro bedelle Inter’e gitmişti.

Son güncelleme 08:00 | 2 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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