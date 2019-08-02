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Bursaspor mahkeme kararını duyurdu… Gelirlere temlik koyulmuştu
TFF 1.Lig

Bursaspor mahkeme kararını duyurdu… Gelirlere temlik koyulmuştu

Bursaspor Kulübü, önceki başkan Ali Ay ve yönetiminin ibra edilmemesi ve o dönem gelirlere temlik konulmasına ilişkin açıklama yayınladı.

2 Ağustos 2019 18:07

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün 23.06.2019 tarihinde yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında, Ali Ay ve yönetim kurulu oy birliği ile ibra edilmemiştir. Aynı genel kurulda, Ali Ay lehine yönetim kurulu tarafından alınan doğmuş ve doğacak gelirlere ilişkin yapılan temlik ve keşide ettikleri çekler oy birliği ile iptal edilmiştir. Ali Ay tarafından bahsi geçen genel kurul kararlarının iptali için açılan hukuk davasında, talep edilen tedbirler reddedilmiştir.

Bunun üzerine aynı yönetim kurulu içinde yer alan 2’nci başkan Cem Öztürk ve mali asbaşkan Adem Sakarya tarafından başka mahkemede, aynı mahiyette benzer dava açılarak, 23.06.2019 tarihinde yapılan Bursaspor Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan kararlara ilişkin;

Yönetim kurulu kararlarının iptaline ilişkin 7’nci madde ile genel kurul toplantısında alınan bir önceki yönetim kurulunun ibra edilmemesine ilişkin 8’inci maddenin, mahkeme tarafından tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. İlgili karar 01.08.2019 tarihinde kulübümüze tebliğ olmuş, 02.08.2019 tarihinde de, yönetim kurulumuz tarafından ilgili tedbire ivedilikle itiraz edilmiştir.

Yönetim kurulu olarak, kulübümüzün menfaatlerini gözeterek, yaşanan ve yaşanacak süreçlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

Son güncelleme 18:15 | 2 Ağustos 2019
Ali Ay bursaspor
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