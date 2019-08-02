Bubacarr Sanneh resmen Göztepe’de

Spor Toto Süper Lig’de şu ana kadar Galatasaray’dan Eren Derdiyok, Menemenspor’dan Veli Çetin, Hatayspor’dan Murat Paluli, Pendikspor’dan Bahadır Kırdaroğlu ile Borussia Dortmund’dan Hüseyin Bulut’u kadrosuna dahil eden Göztepe, 6’ncı takviyesini stoper Bubacarr Sanneh’i alarak gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar geçen sezon Belçika’nın Anderlecht takımında görev yapan 25 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Bu yaz döneminde ilk yabancı transferini Sanneh’i alarak yapan Göztepe’nin 3 oyuncuyu daha renklerine bağlaması bekleniyor.

Gambiya’da dünyaya gelen Sanneh ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra 2014-15 sezonunda Danimarka’nın Horsens takımına transfer oldu. Yine Danimarka’da Midtjylland forması giyen Gambiyalı, 2018-19 sezonunun başında Anderlecht’e imza atmıştı. Hüseyin Bulut`tan Göztepe`ye 5 yıllık imza Transfer döneminde şu ana kadar Galatasaray`dan Eren Derdiyok, Hatayspor`dan Murat Paluli, Menemenspor`dan Veli Çetin ve Pendikspor`dan Bahadır Kırdaroğlu`nu renklerine bağlayan Göztepe, genç orta saha Hüseyin Bulut transferini de resmen bitirdi. İlgili Haberi Oku