SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Sıra Şirince’ye geldi! AKP’li meclis üyesi bile isyan etti
Bubacarr Sanneh resmen Göztepe’de
Transfer Haberleri

Bubacarr Sanneh resmen Göztepe’de

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe kadrosuna bir takviye daha yaptı. Göz Göz savunmasına Anderlecht'ten Bubacarr Sanneh ile takviye yaptı.

2 Ağustos 2019 13:31

Spor Toto Süper Lig’de şu ana kadar Galatasaray’dan Eren Derdiyok, Menemenspor’dan Veli Çetin, Hatayspor’dan Murat Paluli, Pendikspor’dan Bahadır Kırdaroğlu ile Borussia Dortmund’dan Hüseyin Bulut’u kadrosuna dahil eden Göztepe, 6’ncı takviyesini stoper Bubacarr Sanneh’i alarak gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar geçen sezon Belçika’nın Anderlecht takımında görev yapan 25 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Bu yaz döneminde ilk yabancı transferini Sanneh’i alarak yapan Göztepe’nin 3 oyuncuyu daha renklerine bağlaması bekleniyor.

Gambiya’da dünyaya gelen Sanneh ülkesinin takımlarında forma giydikten sonra 2014-15 sezonunda Danimarka’nın Horsens takımına transfer oldu. Yine Danimarka’da Midtjylland forması giyen Gambiyalı, 2018-19 sezonunun başında Anderlecht’e imza atmıştı. 23 Temmuz 2019 Hüseyin Bulut`tan Göztepe`ye 5 yıllık imza Transfer döneminde şu ana kadar Galatasaray`dan Eren Derdiyok, Hatayspor`dan Murat Paluli, Menemenspor`dan Veli Çetin ve Pendikspor`dan Bahadır Kırdaroğlu`nu renklerine bağlayan Göztepe, genç orta saha Hüseyin Bulut transferini de resmen bitirdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:31 | 2 Ağustos 2019
Bubacarr Sanneh göztepe spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR