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Beşiktaş’a kötü haber! İki sakatlık…
Beşiktaş

Beşiktaş’a kötü haber! İki sakatlık…

Beşiktaş'ta sezon öncesi ilk 11'den iki ismin sakatlıkları keyifleri kaçırdı... Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz, Süper Lig'in ilk haftasında forma giyemeyecek.

2 Ağustos 2019 10:51

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almayan Adem Ljajic ve Dorukhan Toköz’ün tedavilerine başlandığını açıkladı. İlk 11’in vazgeçilmez isimleri 2 ile 3 hafta takımdan ayrı kalacak ve Süper Lig’in ilk haftasında oynanacak Sivasspor maçında forma giyemecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamayan oyuncularımız Adem Ljajic ile Dorukhan Toköz’ün yapılan muayeneleri ve çekilen MR’ları sonucunda sağ alt arka adale grubunda (soleus) 1. derece kas zorlanmaları meydana gelmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

Son güncelleme 11:03 | 2 Ağustos 2019
Adem Ljajic Dorukhan Toköz
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