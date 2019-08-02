Beşiktaş Udinese canlı izle! CANLI YAYIN: Beşiktaş hazırlık maçı başladı

Beşiktaş, Avusturya kampında Serie A’nın güçlü takımlarından Udinese ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Yeni sezon hazırlıklarını Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasında devam eden Beşiktaş’ın son durumu ve yeni transferler Boyd ile Douglas merak ediliyor. İşte Beşiktaş Udinese maçı detayları…

BEŞİKTAŞ UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

Beşiktaş Udinese maçı saati TSİ 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma TSİ 20.00'ye alındı. Beşiktaş'ın Udinese karşısındaki Groedig Goldberg Stadı'nda oynanacak sınav Smart Sport ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ UDİNESE CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Medel, Muhayer, Quaresma, Boyd, Burak