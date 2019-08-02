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Beşiktaş Udinese canlı izle! CANLI YAYIN: Beşiktaş hazırlık maçı başladı
Beşiktaş

Beşiktaş Udinese canlı izle! CANLI YAYIN: Beşiktaş hazırlık maçı başladı

Beşiktaş Udinese hazırlık maçı kapsamında bu akşam karşı karşıya geliyor. Canlı yayın ekranlara gelecek maç saati geçtiğimiz gün değiştirilmişti. Taraftarlar takımın son durumunun yanı sıra yeni transferleri de merak ediyor. İşte Beşiktaş Udinese canlı izle bağlantısı...

2 Ağustos 2019 18:52

Beşiktaş, Avusturya kampında Serie A’nın güçlü takımlarından Udinese ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Yeni sezon hazırlıklarını Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasında devam eden Beşiktaş’ın son durumu ve yeni transferler Boyd ile Douglas merak ediliyor. İşte Beşiktaş Udinese maçı detayları…

BEŞİKTAŞ UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

Beşiktaş Udinese maçı saati TSİ 19.00 olarak açıklanmıştı ancak karşılaşma TSİ 20.00'ye alındı. Beşiktaş'ın Udinese karşısındaki Groedig Goldberg Stadı'nda oynanacak sınav Smart Sport ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ UDİNESE CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Mirin, Caner, Oğuzhan, Medel, Muhayer, Quaresma, Boyd, Burak

Son güncelleme 20:19 | 2 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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