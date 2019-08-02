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Beşiktaş: 0 – Udinese: 2
Beşiktaş

Beşiktaş: 0 – Udinese: 2

Yeni sezon öncesinde Udinese ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleyi 2-0 kaybetti. Sakatlığının ardından Burak Yılmaz ilk kez bir hazırlık maçında forma giydi

2 Ağustos 2019 22:28

Beşiktaş, hazırlık maçında İtalya’nın Udinese takımına 2-0 yenildi.

Avusturya’nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden bölgesinde kamp yapan siyah-beyazlılar, hazırlık maçında eski Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un çalıştırdığı İtalya’nın Udinese takımıyla karşılaştı.

Beşiktaş, Salzburg’daki Grödig Stadı’nda yapılan müsabakaya Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Caner Erkin, Gary Medel, Muhayer Oktay, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ricardo Quaresma, Burak Yılmaz 11’i ile çıktı. İlk yarıda Erdem Seçgin de oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz, Umut Nayir, Oğuzhan Akgün, Güven Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz, Jeremain Lens, Alpay Çelebi, Necip Uysal, Kerem Kalafat, Utku Yuvakuran süre aldı.

Müsabakanın 47. dakikasında Kevin Lasagna’nın attığı golle 1-0 öne geçen Udinese, 53. dakikada Ignacio Pussetto’nun kaydettiği golle farkı 2’ye çıkardı. Udinese, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

BURAK YILMAZ SAHALARA DÖNDÜ

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, sakatlığının ardından ilk kez hazırlık maçında oynadı.

Yeni sezon hazırlıklarının başlamasına kısa süre kala ameliyat edilen Burak, sakatlığını atlatmasının ardından siyah-beyazlı ekiple ilk kez hazırlık maçında forma giydi.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş maçı tribünden izledi

Süper Lig takımlarının yeni sezon öncesi Avrupa’da oynadığı hazırlık maçlarını yerinde izleyen Güneş, Beşiktaş-Udinese müsabakasını da yerinde takip etti.

Şenol Güneş’e Beşiktaş Kulübü yöneticileri Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu eşlik etti.

Son güncelleme 22:28 | 2 Ağustos 2019
beşiktaş udinese
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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