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Barış Alıcı şov yaptı, Çaykur Rizespor rahat kazandı
Çaykur Rizespor

Barış Alıcı şov yaptı, Çaykur Rizespor rahat kazandı

Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Azerbaycan ekiplerinden Keşla FK'yı 3-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin, Fenerbahçe'den kiraladığı Barış Alıcı attığı 2 golle yıldızlaştı

2 Ağustos 2019 18:36

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Azerbaycan Ligi ekiplerinden Keşla FK ile karşılaştı. Yeşil-mavili ekip, Barış Alıcı’nın yıldızlaştığı mücadelede rakibini 3-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor; maça Gökhan – Moroziuk, Abarhoun, Dimitrios, Dario, Diomande, Vetrih, De Pauw, Barış, Samudio ve El Kabir ilk 11’i ile başladı. Karadeniz ekibi, 25’inci dakikada Fenerbahçe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Barış Alıcı’nın golüyle 1-0 öne geçti.

40’ıncı dakikada yeniden sahneye çıkan Barış Alıcı farkı 2’ye çıkartırken 43’üncü dakikada De Pauw attığı golle ilk yarının skorunu belirledi: 3-0.

Mücadelenin ikinci yarısında iki takımın da atakları sonuç vermeyince karşılaşma Çaykur Rizespor’un 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Son güncelleme 18:36 | 2 Ağustos 2019
Barış Alıcı Çaykur Rizespor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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