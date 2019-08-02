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Barcelona, Malcom’u Rusya’ya gönderdi!
İspanya La Liga

Barcelona, Malcom’u Rusya’ya gönderdi!

Zenit, Barcelona'dan Malcom'u 40 milyon Euro bedelle transfer etti ve Brezilyalı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

2 Ağustos 2019 17:13

Barcelona geçen sezon kadrosuna attığı Malcom’u zarar etmeden gönderdi! İspanyol devi, Brezilyalı oyuncuyu Rus temsilcisi Zenit’e 40 milyon bonservis ücreti, 5 milyon Euro bonus ile birlikte gönderdi.

Ayrıca Barcelona, Malcom’un Zenit’ten başka bir takıma gitmesi halinde de bonservis ücretinden pay alacak. İspanyol devi, resmi açıklamada Malcom’a bundan sonra başarılar dilerken teşekkür etti.

Geçen sezon Roma’nın elinden kaptığı Malcom’a yer açamayan Barcelona, 22 yaşındaki oyuncudan 24 maçta faydalandı. Malcom 4 gol ve 2 asitlik performans sergiledi.

Son güncelleme 17:13 | 2 Ağustos 2019
barcelona ispanya la liga Malcom zenit
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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