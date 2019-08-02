Barcelona, Malcom’u Rusya’ya gönderdi!

Barcelona geçen sezon kadrosuna attığı Malcom’u zarar etmeden gönderdi! İspanyol devi, Brezilyalı oyuncuyu Rus temsilcisi Zenit’e 40 milyon bonservis ücreti, 5 milyon Euro bonus ile birlikte gönderdi.

Ayrıca Barcelona, Malcom’un Zenit’ten başka bir takıma gitmesi halinde de bonservis ücretinden pay alacak. İspanyol devi, resmi açıklamada Malcom’a bundan sonra başarılar dilerken teşekkür etti.

Geçen sezon Roma’nın elinden kaptığı Malcom’a yer açamayan Barcelona, 22 yaşındaki oyuncudan 24 maçta faydalandı. Malcom 4 gol ve 2 asitlik performans sergiledi.