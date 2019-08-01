Yiğit Yalçın Çitak’tan ikinci dünya şampiyonluğu

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcu Yiğit Yalçın, Kingston kentinde 24-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada laser radial sınıfında yarıştı.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi’nin milli sporcusu, 30 ülkeden 161 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 12 yarış sonunda elde ettiği 54 puanla şampiyon oldu. Daha önce Polonya’da düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası’nda da birinci olan Yiğit Yalçın, bu sonuçla ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Erkekler kategorisinde yarışan milli sporculardan Doruk Demircan (Arkas Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) 24’üncü olurken, Deniz Altay (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) ise 44’üncü sırada yer aldı. Laser radial kızlar kategorisinde mücadele eden milli sporculardan Ece Asya İkizler (Galatasaray Spor Kulübü Yelken Şubesi) yarışmayı 7’nci, Zeynep Tuncalı (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) 15’inci, Deniz Dönertaş (Fenerbahçe Doğuş Yelken) 16’ncı ve Lara Nalbantoğlu (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) 32’nci sırada tamamladı.