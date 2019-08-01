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Transfer Haberleri

Yeni transfer Ivanildo Fernandes, gece yarısı Trabzon’a geldi

Transferde son dakika... Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı Portekizli stoper Ivanildo Fernandes, gece yarısı Trabzon’a geldi.

1 Ağustos 2019 07:39

Trabzonspor, Portekizli 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes'le prensip anlaşmasına vardı…

2019-2020 Cemil Usta Sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da stoper bölgesine bir takviye daha yapıldı… Bonservisi Sportinf Lisbon’da olan ve geçen yılı Moreirense’de kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki oyuncu geç saatlerde İstanbul’dan aktarmalı olarak Trabzon’a geldi.

Bu gece saatlerinde havayolu ile Trabzon'a gelen Ivanildo Fernandes, havalimanında bir grup taraftar tarafından karşılandı. Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan Fernandes, bordo-mavili kulübün aracına binerek konaklayacağı otele gitti.

Son güncelleme 07:39 | 1 Ağustos 2019
Ivanildo Fernandes trabzonspor transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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