Yeni transfer Ivanildo Fernandes, gece yarısı Trabzon’a geldi

Trabzonspor, Portekizli 23 yaşındaki savunma oyuncusu Ivanildo Fernandes'le prensip anlaşmasına vardı…

2019-2020 Cemil Usta Sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da stoper bölgesine bir takviye daha yapıldı… Bonservisi Sportinf Lisbon’da olan ve geçen yılı Moreirense’de kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki oyuncu geç saatlerde İstanbul’dan aktarmalı olarak Trabzon’a geldi.

Bu gece saatlerinde havayolu ile Trabzon'a gelen Ivanildo Fernandes, havalimanında bir grup taraftar tarafından karşılandı. Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan Fernandes, bordo-mavili kulübün aracına binerek konaklayacağı otele gitti.